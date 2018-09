BEI Minta Shopee Melantai di Pasar Modal

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta PT Shopee International Indonesia untuk segera melakukan aksi korporasi berupa pelepasan saham perdana di pasar modal. Hal itu menjadi penting dengan harapan Shopee bisa memacu laju bisnis dan mengedepankan tata kelola perusahaan yang lebih baik di masa mendatang.Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo mengatakan setelah mengetahui induk usahanya Sea Ltd telah mencatatkan saham perusahaannya di New York Stock Exchange pada 2017 lalu, bursa sedang membujuk Shopee untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia."Ini lagi dibujuk. Induknya kan sudah tercatat di New York. Jadi kita harapkan mudah-mudahan bisa dual listing atau mungkin salah satu anak perusahaannya yang berhubungan dengan Indonesia bisa dicatatkan di Indonesia," kata Laksono, di Gedung BEI, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.Laksono menjelaskan Indonesia merupakan pasar besar bagi Shopee. Dengan kondisi itu, selayaknya masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi konsumen di Shopee melainkan juga menjadi pemilik Shopee. "Dengan menjadi perusahaan terbuka di BEI, Indonesia merasa memiliki saham di perusahaan," ucap Laksono.Menanggapi bujukan tersebut, Komisaris Utama Shopee International Indonesia Pandu Sjahrir mengungkapkan, Shopee terus membuka kesempatan untuk IPO tersebut. Apalagi jika aksi korporasi itu dapat meningkatkan nilai perusahaan."Kita harus terbuka melihat kalau memang itu ada kesempatan," ucap Pandu.Namun, ia mengatakan, rencana untuk IPO tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini Shopee sedang fokus menjalankan bisnis. "Kalau waktu dekat 6-9 bulan ke depan kita fokusnya bisnisnya dulu. Karena kita harus lihat juga momentum pasarnya," pungkas Pandu.(ABD)