Rupiah Cerah

: Pergerakan nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini terus menguat walaupun masih berada di atas level Rp14.500 per USD.Mengutip Bloomberg, Selasa, 21 Agustus 2018, rupiah dibuka ke level Rp14.565 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.588 per USD.Namun tak beberapa lama kemudian gerak mata uang Garuda ini tertekan tipis ke level Rp14.574 per USD. Rupiah melemah hingga mencapai 14 poin atau setara 0,10 persen. Sementara itu rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di posisi Rp14.562 per USD hingga Rp14.574 per USD.Sedangkan mencatat data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.568 per USD atau bergerak hingga mencapai 17 poin yang setara 0,12 persen. Sebelumnya rupiah berdasarkan data ini berada di Rp14.585 per USD.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan meski sentimen dari dalam negeri belum ada yang terbarukan namun, sentimen global atas penguatan mata uang lainnya terhadap USD cukup membantu rupiah untuk dapat melanjutkan kenaikannya."Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.591 sampai Rp14.574 per USD. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya," kata Reza dalam riset hariannya, Selasa, 21 Agustus 2018.Reza menjelaskan, pergerakan USD yang mulai menurun di akhir pekan sebelumnya diharapkan dapat berlanjut seiring penguatan mata uang Eropa (EUR) dan sejumlah mata uang lainnya.(AHL)