Gencatan Perang Dagang AS-Tiongkok, IHSG Berpeluang Datar

Bursa saham Amerika Serikat (AS) sempat jatuh sangat dalam sebelum ditutup menguat seiring kabar rencana the Fed untuk mempertahankan suku bunga saat ini dan menunggu perkembangan selanjutnya untuk penaikan suku bunga di 2019. Pelaku pasar masih melihat penguatan hanya bersifat sementara dan lebih memilih untuk memegang uang tunai.Samuel Research Team mengungkapkan kekhawatiran pasar dipicu oleh potensi resesi di Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya perang dagang AS dan Tiongkok usai penangkapan CFO Huawei di Kanada dan sekarang ini menunggu ekstradisi ke AS. Huawei merupakan salah satu produsen mobile phone terbesar di dunia dan pemain terkuat di pasar Tiongkok.Dari data ekonomi, lanjut Samuel Research Team, terdapat tambahan lapangan pekerjaan sebanyak 179 ribu di November atau berada di bawah ekspektasi 195 ribu. Sedangkan harga minyak mentah Brent ditutup turun empat persen ke USD59,1 per barel dengan pertemuan OPEC menghasilkan kesepakatan untuk menurunkan produksi."Namun dengan volume pemotongan yang diduga lebih kecil dari perkiraan sebelumnya. Beberapa berita mengabarkan, pemotongan produksi berpeluang di bawah ekspektasi 1 juta barel per hari," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 7 Desember 2018.Sementara untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Samuel Research Team memperkirakan, bergerak datar dengan kembali mengambangnya gencatan perang dagang AS-Tiongkok usai ditangkapnya CFO Huawei di Kanada. Di sisi lain, rencana the Fed batal menaikkan suku bunganya di bulan ini berpotensi memberi arus modal kembali masuk ke bursa."Rupiah ditransaksikan datar di Rp14.540 per USD dan EIDO menguat," ungkap Samuel Research Team.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 79,40 poin atau 0,32 persen, menjadi berakhir di 24.947,67 poin. Indeks S&P 500 berkurang 4,11 poin atau 0,15 persen, menjadi ditutup di 2.695,95 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 29,83 poin atau 0,42 persen, menjadi 7.188,26 poin.(ABD)