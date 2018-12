Melemahnya Rupiah Tak Ganggu Kinerja BTN

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Maryono memastikan melemahnya mata uang rupiah yang terjadi selama sepekan terakhir tidak mengganggu kinerja perseroan."Saya kira kalau kaitannya kinerja dengan rupiah, BTN tidak terkait secara signifikan," ujar Maryono Grand Mercure Hotel, Jalan Benyamin Sueb, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Desember 2018.Bahkan dia yakin pertumbuhan kinerja BTN masih mentereng di tahun ini. Maryono memperkirakan kredit perseroan tumbuh sekitar 19 persen hingga 20 persen."Jadi tetap, kinerja kita baik. Pertumbuhannya masih sekitar 19-20 persen, jauh di atas rata-rata industri perbankan," ungkapnya.Pertumbuhan kredit ini didorong kenaikan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi lantaran BTN telah resmi mendapat kucuran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Adapun prognosa pertumbuhan kredit BTN tahun ini sebesar 19,5 persen secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan kredit rata-rata industri perbankan per November 2018 sebesar 13,35 persen. Mengutip Bloomberg pada Senin, 17 Desember 2018, rupiah melemah ke level Rp14.618 per USD dibandingkan posisi sebelumnya yang berada di Rp14.602 per USD.(SAW)