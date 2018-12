IHSG Minus 7,44 Poin, Rupiah Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini ditutup melemah. Melemahnya IHSG tak sejalan dengan pergerakan mata uang rupiah yang menguat.IHSG, Selasa, 18 Desember 2018 tercatat melemah 7,44 poin dengan berada pada 6.081. Volume perdagangan mencapai enam miliar lembar saham dengan nilainya sebesar Rp6 triliun. Indeks JII naik 2,09 poin dan LQ45 melemah 0,43 poin.Sebanyak 174 saham naik dan 239 saham turun. Sektor saham bergerak bervariasi dengan kenaikan pada sektor industri dasar dan aneka industri. Sektor pertambangan jadi yang terburuk pada perdagangan hari ini.Samuel Sekuritas memperkirakan bahwa gerak IHSG masih dipengaruhi oleh defisit neraca dagang yang masih tinggi pada November 2018. Ditambah adanya keyakinan bahwa Fed akan menaikkan bunga sebesar 25 bps minggu ini.Sementara Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 79 poin atau 0,54 persen dengan berada pada Rp14.501 per USD. Yahoo finance mencatat mata uang rupiah naik 75 poin dengan berada pada Rp14.495 per USD. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah berada pada Rp14.523 per USD.Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan indeks dolar melemah sehingga mata uang Rupiah diperkirakan bergerak menguat. Indeks dolar diperkirakan bergerak melemah ke level 97,0-94,4 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia lainya.Pelemahan indeks dolar tersebut akan berdampak lebih besar dibandingkan sentiment negatif dari dalam negeri seiring naiknya defisit neraca perdagangan Indonesia bulan November menjadi USD2 miliar dibandingkan Oktober sebesar USD1,8 miliar.(SAW)