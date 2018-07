Rupiah Menguat ke Rp14.409/USD

: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau menguat. Namun demikian, gerak mata uang Garuda belum lepas dari level Rp14.400 per USD.Bloomberg, Senin, 30 Juli 2018, mencatat rupiah dibuka ke level Rp14.409 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di Rp14.417 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di level Rp14.398 per USD hingga Rp14.413 per USD. Rupiah menguat hingga mencapai delapan poin atau setara 0,06 persen.Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah terpantau berada di level tiga poin atau setara di level 0,02 persen ke posisi Rp14.410 per USD.Pergerakan dolar Amerika Serikat (USD) masih kembali melanjutkan pelemahannya terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya, diprediksi akan menjadi sentimen positif bagi penguatan rupiah.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, USD melemah terhadap sejumlah mata uang lainnya meskipun terdapat rilis positif dari angka pertumbuhan produk domestik bruto (Gross Domestic Product/GDP) di level 4,1 persen.Meski sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar namun, pelaku pasar masih adanya kekhawatiran akan pertumbuhan di semester berikutnya terutama dengan masih adanya ancaman perang dagang antara AS dan Tiongkok sehingga membuat laju USD kehilangan momentum.Sementara itu, dari dalam negeri, laju rupiah kembali mampu memanfaatkan sentimen USD tersebut dan bergerak menguat.(AHL)