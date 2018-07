Saham Mahkota Group Melesat 49% Usai IPO

: PT Mahkota Group Tbk (MGRO) resmi mencatatkan sahamnya (IPO) di pasar modal Indonesia. Melepas sebanyak 703,688 juta saham diharga Rp225 per saham, saham perseroan melejit hingga mencapai 50 persen.Pantauan Medcom.id, saat listing perdana, saham MGRO langsung naik 49,56 persen atau setara Rp338 dari harga penawaran Rp225 per saham. Saham perusahaan bidang agrikultur ini ditransaksikan sebanyak satu kali, dengan volume sebanyak 10 lot, dan nilai transaksi yang didapatkan ‎sebesar Rp338 ribu.Komisaris Utama Mahkota Group Usli Sarsi mengatakan dengan tercatatnya di publik, perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan daya saing sehingga menjadikan saham perusahaan menjadi pilihan terbaik investor."Dengan percatatan saham kami dengan kode MGRO akan meningkatkan kompetitif advantage dan akan jadi saham pilihan terbaik investor. Dengan dicatatkannya MGRO sebagai public company, kami akan menerapkan good corporate governance secara professional, " ucap Usli di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.Melalui pelepasan ‎703,688 juta saham di harga Rp225 per saham, maka perusahaan meraup dana segar lebih dari Rp158,329 miliar dari proses hajatan IPO.Bersamaan dengan pencatatan sebesar 703,688 juta saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran unum perdana sahan, maka perseroan juga mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum penawaran umum perdana saham sebesar 2,814 miliar saham.Dengan demikian jumlah saham perseroan yang tercatat di BEI sebesar 3,518 miliar saham atau 100 persen dari modal ditempatkan dan disetor.Adapun dana hasil IPO dibayar emisi, sebesar 60 persen akan digunakan untuk pengembangan industri hilir melalui investasi ke Entitas Anak PT Mutiara Unggul Lestari (MUL), yaitu PT lntan Sejati Andalan (ISA Entitas Anak MUL) yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik Refinery dan Kernel Crushing Plant yang berlokasi di jalan Duri Dumai, Desa Bathin Sobanga, Kabupaten Bengkalis, Riau. Serta pembiayaan modal kerja anak usaha.(AHL)