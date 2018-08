Sentimen Global Diperkirakan Buat IHSG Menguat

Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat didorong oleh saham-saham berbasis teknologi. Perusahaan Apple Inc mendorong penguatan sektor teknologi, setelah menyentuh nilai penutupan tertinggi sepanjang sejarah di USD222,98. Sementara momentum saham raksasa teknologi yang tergabung dalam FAANG juga mendapat dorongan."Kondisi itu terjadi setelah Morgan Stanley menaikkan target biaya untuk Amazon dan Alphabet Inc," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018.Saat ini, fokus masih tertuju terhadap kesepakatan NAFTA di mana Kanada tampaknya mengambil pendekatan yang lebih damai dengan Amerika Serikat (AS). Dari fonfasi ekonomi, Departemen Perdagangan AS merevisi naik Produk Domestik Bruto (PDB) pada semester II-2018 sebesar 4,2 persen dari sebelumnya 4,1 persen.Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), lanjut Samuel Research Team, kemarin menguat tipis sebanyak 0,37 persen dengan dana asing mencatatkan net sell sebesar Rp240 miliar di pasar regular. Hari ini IHSG berpeluang menguat mengikuti sentimen global dan nilai tukar rupiah stabil di level Rp14.645 per USD.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 60,55 poin atau 0,23 persen menjadi ditutup di 26.124,57 poin. Indeks S&P 500 meningkat 16,52 poin atau 0,57 persen menjadi berakhir di 2.914,04 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 79,65 poin atau 0,99 persen lebih tinggi menjadi 8.109,69 poin.Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi selama kuartal kedua lebih kuat dari perkiraan sebelumnya. Produk Domestik Bruto (PDB) riil, nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam seluruh perekonomian, naik ke tingkat tahunan 4,2 persen pada kuartal kedua, disesuaikan secara musiman dan inflasi.(ABD)