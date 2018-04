Gerak Rupiah Masih Cenderung Tertekan

: Nilai tukar rupiah akan kembali cenderung tertahan terhadap dolar AS (USD) di sepanjang hari ini. Penurunan diakibatkan respons pelaku pasar dalam menanggapi sentimen negatif yang ada di global.‎"Rupiah tertahan dengan adanya sentimen negatif secara global. Itu akan membuat rupiah tertahan," ucap Analis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada‎, dalam keterangan risetnya, Kamis, 5 April 2018.Maka dari itu, dia mengharapkan imvestor tetap mencermati dan mewaspadai terhadap sentimen yang membuat rupiah kembali tertahan kenaikannya dan kembali melemah.Dia memproyeksikan rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.775 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.759 per USD. "Rupiah akan berada di posisi kedua itu," tutur Reza.Reza menyatakan, ‎rupiah kembali bergerak mendatar di perdagangan kemarin. Rupiah yang flat di tengah pelemahan USD, seiring dengan kembali meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi terjadinya perang dagang AS-Tiongkok.Di sisi lain, dia mengaku, maraknya sentimen negatif secara global terutama dari kekhawatiran tersebut membuat pergerakan sejumlah mata uang cenderung tertahan, termasuk rupiah yang tidak banyak bergerak."Akhirnya rupiah juga tidak bisa naik, cenderung tertekan di zona hijau. Itu yang terjadi selama perdagangan hari lalu," pungkas Reza.(AHL)