Analis Perkirakan Tekanan IHSG Masih Berlanjut

Indeks Dow Jones semalam berakhir menguat, sedangkan S&P500 dan Nasdaq ditutup melemah didorong oleh penurunan saham Facebook, Amazon dan Netflix. Pasar Eropa tertekan di tengah berlanjutnya tensi konflik perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan para mitra dagang utamanya.Dari data terkini makroekonomi, Samuel Research Team mengungkapkan, pasar tengah menantikan beberapa data penting seperti rilisnya ADP employment change, payrolls, dan indeks non manufaktur. Dari dalam negeri, rilis data foreign reserves dijadwalkan pada 7 September 20t18."Sementara itu, dari pasar komoditas dunia harga minyak dunia turun dan emas naik di tengah preferensi pada safe haven," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 6 September 2018.Dari pasar Asia Pasifik, Samuel Research Team menambahkan, pagi ini beberapa indeks yang telah beroperasi perdagangannya masih tertekan. Dari pasar dalam negeri, tekanan indeks masih berlanjut seiring dengan kekhawatiran tekanan nilai tukar rupiah dan dampaknya pada kenaikan suku bunga the Ged berikutnya."Pagi ini, nilai tukar rupiah menguat ke Rp14.875 per USD, setelah mencapai level tertinggi satu tahun di hari sebelumnya pada Rp14.938 per USD. Sedangkan pasar EIDO melemah," ugkap Samuel Research Team.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 22,51 poin atau 0,09 persen menjadi ditutup di 25.974,99 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 turun 8,12 poin atau 0,28 persen menjadi berakhir di 2.888,60 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 96,07 poin atau 1,19 persen menjadi 7.995,17 poin.Aksi jual kuat di saham-saham teknologi mendorong Komposit Nasdaq dan S&P 500 berakhir lebih rendah. Netflix dan Twitter adalah dua saham di antara pemain terburuk. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing jatuh 6,17 persen dan 6,06 persen pada penutupan pasar.(ABD)