2019, Penggalangan Dana dari Bursa Diproyeksikan Tumbuh 12%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penggalangan dana dari bursa tumbuh di kisaran 10 hingga 12 persen pada 2019. Hal itu sejalan dengan pandangan OJK bahwa kondisi pasar modal di tahun depan tidak akan jauh berbeda dengan di 2018."Kondisi itu berdasarkan analisa makro dan mikro kita, berkisar 10-12 persen untuk fundraising. Situasinya enggak jauh berbeda dengan tahun ini (pencapaian penggalangan dana di bursa)," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, saat memberikan paparan akhir tahun lembaga jasa keuangan, di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.Untuk 2018, ia mengklaim, penghimpunan dana di pasar modal masih cukup tinggi. Berdasarkan data OJK per 17 Desember 2018, total penghimpunan dana mencapai Rp162,3 triliun. Total itu terdiri dari penerbitan surat utang korporasi, penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO), dan rights issue.Hoesen mengklaim jumlah tersebut terbilang positif di tengah tekanan ekonomi global yang terus terjadi. Bahkan, tambahnya, nilai transaksi saham harian meningkat sebanyak 11 persen, dari Rp7,6 triliun per hari menjadi Rp8,45 triliun per hari.Sementara itu, pada kesempatan yang sama, OJK mencatat kinerja fungsi intermediasi di sektor jasa keuangan selama 2018 berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit per November 2018 yang berada pada angka 12,05 persen secara tahun ke tahun atau diprediksi mencapai 13 persen hingga akhir Desember.Tingkat kesehatan perbankan pun tercatat cukup baik, tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 23,32 persen, serta rasio Non Performing Loan (NPL) gross dan net perbankan yang masing-masing tumbuh 2,67 persen dan 1,14 persen.Pada Industri Keuangan Non Bank (IKNB), pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan tumbuh sebanyak 5,14 persen secara tahun ke tahun dengan tingkat Non Performing Financing (NPF) pada level 2,83 persen (gross) dan 0,79 persen (nett).Pembiayaan yang disalurkan melalui perusahaan financial technology (fintech) juga menunjukkan pertumbuhan signifikan selama 2018, dengan nilai outstanding pembiayaan sebesar Rp3,9 triliun, serta rasio NPF yang rendah yaitu 1,2 persen.(ABD)