Fundamental Lemah, Rupiah Sentuh Rp14.500/USD

: Ambruknya nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp14.520 per USD dikarenakan fundamental ekonomi yang kurang kuat.Bloomberg mencatat posisi rupiah saat melemah menjadi Rp14.520 per USD. Sementara Yahoo Finance mencatat pelemahan rupiah sampai menyentuh Rp14.515 per USD."Secara fundamental, neraca pembayaran masih dalam kondisi tertekan," kata Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardana saat ditemui usai pemaparan economic outlook 2019 di Menara Danamon, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis, 6 Desember 2018.Ia menjelaskan, pelemahan fundamental nilai tukar rupiah terjadi karena peningkatan impor dan aliran dana asing keluar dari investasi portofolio. Kemudian, usaha penekanan impor barang yang dilakukan regulator juga belum maksimal karena jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan stabilisasi."Itu lah yang bikin bergerak. Dibandingkan negara lain, kita bedanya di situ," ujar dia.Pelemahan rupiah, kata Wisnu, akan terus berlanjut di 2019. Pasalnya, akan terjadi pengetatan likuiditas global di tahun depan.(AHL)