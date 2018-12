Rupiah Semakin Kokoh

: Nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin kokoh. Hasil positif pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping terbukti membuat mata uang Garuda merekah.Mengutip Bloomberg, Senin, 3 Desember 2018, rupiah ditutup menguat ke level Rp14.244 per USD dibandingkan pembukaan yang berada di Rp14.270 per USD.Rupiah terus menguat hingga mencapai 57,5 poin atau setara 0,40 persen. Adapun rentang gerak rupiah berada di Rp14.215-Rp14.270 per USD.Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah terus melesat hingga 62 poin atau setara 0,43 persen ke posisi Rp14.238 per USD. Sebelumnya, rupiah dibuka ke level Rp14.335 per USD.Sedangkan mengutip kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.252 per USD.Di sisi lain, gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ikut melambung hingga 62,195 poin atau setara 1,027 persen ke posisi 6.118.Volume perdagangan saham tercatat sebanyak 13 miliar lembar senilai Rp12,4 triliun. Sebanyak 235 saham menguat, 177 saham melemah, 121 saham stagnan, dan terjadi 499.742 kali frekuensi.(AHL)