Rupiah Kokoh di Rp14.753/USD

Reli nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) mulai terjadi pada perdagangan pagi ini dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.786 per USD. Masuknya arus modal ke Tanah Air terus memberikan stimulus positif untuk rupiah menahan keperkasaan USD dan tidak mudah terhempas ke zona merah.Mengutip Bloomberg, Kamis, 15 November 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.753 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.742 hingga Rp14.753 per USD dengan year to date return di 8,78 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.534 per USD.Di sisi lain, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun sebanyak 0,51 persen menjadi 96,8025 pada pukul 15.00 waktu setempat (20.00 GMT). Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1338 dari USD1,1268 pada sesi sebelumnya.Pound Inggris meningkat menjadi USD1,3036 dari USD1,2954 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik ke USD0,7246 dari USD0,7202. USD dibeli 113,48 yen Jepang, lebih rendah dari 113,84 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD turun menjadi 1,0046 franc Swiss dari 1,0085 franc Swiss, dan melemah menjadi 1,3225 dolar Kanada dari 1,3253 dolar Kanada.Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average turun 205,99 poin atau 0,81 persen menjadi ditutup di 25.080,50 poin. Indeks S&P 500 berkurang 20,60 poin atau 0,76 persen, menjadi berakhir di 2.701,58 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup merosot 64,48 poin atau 0,90 persen, menjadi 7.136,39 poin.Saham Apple jatuh 2,82 persen dan ditutup pada USD186,78 per saham. Saham perusahaan merosot ke dalam pasar beruang karena diperdagangkan lebih dari 20 persen di bawah level tertinggi sepanjang waktu baru-baru ini.Penurunan saham Apple terjadi setelah peringkatnya diturunkan oleh Analis Guggenheim Partners yang memperkirakan penurunan 5,0 persen dalam penjualan iPhone pada 2019. Saham-saham keuangan AS juga mundur setelah anggota Kongres Demokrat Maxine Waters mengatakan upaya pemerintah Trump untuk mengekang regulasi perbankan akan berakhir.(ABD)