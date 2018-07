Rilis Laporan Keuangan Diperkirakan Mewarnai IHSG

Bursa saham Amerika Serikat (AS) tengah diwarnai oleh rilis laporan keuangan sejumlah emiten. Alphabet melaporkan kinerja melebihi ekspektasi, sementara Facebook dan Amazon akan mengeluarkan laporannya dalam waktu dekat. Lebih dari 17 persen anggota S&P500 telah melaporkan kinerjanya dan 82 persen di antaranya berhasil mengalahkan estimasi.Sementara itu, Samuel Research Team mengungkapkan, investor masih mencermati kelanjutan masalah tarif dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta data Produk Domestik Bruto (PDB) AS yang akan keluar pada Jumat mendatang. Adapun perang dagang masih memberikan beban terhadap bursa saham Wall Street.Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), lanjut Samuel Research Team, menguat sebanyak 0,7 persen kemarin dengan dana asing net buy Rp450 miliar di pasar reguler. Melihat kenaikan EIDO semalam, bursa AS yang bervariasi, dan bursa saham pagi ini yang juga bervariasi, Samuel Research Team melihat IHSG akan cenderung sideways."Laporan keuangan emiten berpotensi mewarnai pergerakan IHSG," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 13,83 poin atau 0,06 persen menjadi berakhir di 25.044,29 poin. Indeks S&P 500 naik 5,15 poin atau 0,18 persen menjadi ditutup di 2.806,98 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 21,67 poin atau 0,28 persen, menjadi 7.841,87 poin.Perusahaan induk Google Alphabet membukukan laba per saham dan pendapatan, yang keduanya melampaui perkiraan Wall Street setelah bel penutupan pada Senin 23 Juli. Facebook dan Amazon akan melaporkan pendapatan mereka pekan ini. Saham-saham teknologi berkinerja terbaik tahun ini, naik lebih dari 15 persen sejauh ini.(ABD)