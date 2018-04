IHSG Pagi Reli ke 6.290

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa pagi terpantau melakukan reli dan dibuka di zona hijau. Meredanya ketegangan geopolitik secara perlahan memberikan sentimen positif terhadap IHSG agar tidak terhempas ke jalur merah.IHSG Selasa, 17 April 2018, perdagangan pagi dibuka menguat sebanyak 4,11 poin atau setara 0,1 persen ke posisi 6.290. Sedangkan LQ45 menguat 1,03 poin atau setara 0,1 persen ke posisi 1.028 dan JII melonjak 1,89 poin atau setara 0,3 persen ke posisi 727.Pagi ini, seluruh sektor nyaris kompak berbaris di zona hijau meski tidak ditampik terlihat sektor konsumer melemah 5,79 poin. Sedangkan sektor manufaktur menguat 1,07 poin, sektor infrastruktur menguat 1,06 poin, dan sektor properti menguat 0,41 poin.Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 296 juta lembar saham senilai Rp152 miliar. Sebanyak 125 saham tercatat menguat, sebanyak 50 saham melemah, sebanyak 96 saham tidak berubah, dan sebanyak 349 saham tidak mengalami perdagangan.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 212,90 poin atau 0,87 persen, menjadi ditutup di 24.573,04 poin. Indeks S&P 500 meningkat 21,54 poin atau 0,81 persen menjadi berakhir di 2.677,84 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 49,63 poin atau 0,70 persen, menjadi 7.156,28 poin.Taksiran awal penjualan ritel dan jasa makanan AS untuk Maret mencapai USD494,6 miliar atau naik sebanyak 0,6 persen dari bulan sebelumnya dan mengalahkan konsensus pasar, Departemen Perdagangan mengumumkan.Sedangkan aktivitas bisnis tumbuh pada kecepatan yang kuat di negara bagian New York, menurut perusahaan-perusahaan yang menanggapi Survei Manufaktur Empire State pada April 2018. Saham Bank of America naik 0,44 persen menjadi USD29,93 per saham, setelah bank AS itu menyampaikan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.(ABD)