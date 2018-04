Rupiah Pagi Dibuka Perkasa di Rp13.875/USD

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau kian menghijau dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.891 per USD. Upaya intervensi yang dilakukan Bank Indonesia (BI) membuahkan hasil positif karena pelemahan lebih lanjut bisa tertahan.Mengutip Bloomberg, Jumat, 27 April 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.875 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.875 hingga Rp13.876 per USD dengan year to date return di minus 2,40 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.679 per USD.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 238,51 poin atau 0,99 persen, menjadi ditutup di 24.322,34 poin. Indeks S&P 500 naik 27,54 poin atau 1,04 persen, menjadi berakhir di 2.666,94 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 114,94 poin atau 1,64 persen, menjadi 7.118,68 poin.Raksasa media sosial AS Facebook melaporkan laba dan pendapatan kuartal pertama yang mengalahkan ekspektasi pasar setelah bel penutupan pada Rabu 25 April. Saham perusahaan ditutup 9,2 persen lebih tinggi pada Kamis 26 April.Perusahaan semikonduktor AS, Advanced Micro Devices, juga membukukan laba yang lebih baik dari perkiraan, mengirimkan sahamnya berakhir naik lebih dari 13 persen. Sejauh ini, musim laporan laba perusahaan dimulai dengan baik.Dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan kinerja keuangan kuartal pertamanya, 81 persen telah membukukan laba yang lebih baik dari perkiraan, menurut data terbaru dari perusahaan riset AS, FactSet.(ABD)