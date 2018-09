IHSG Pagi Menghijau

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa pagi terlihat bergerak di zona hijau di tengah ketidakpastian akibat ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan para mitra dagang utamanya. Sejumlah sentimen positif diharapkan bisa terus berdatangan guna memperkuat gerak IHSG agar tidak terhempas ke zona merah.IHSG Selasa, 4 September 2018, perdagangan pagi bergerak di zona positif di 5.973. Sedangkan LQ45 menguat sebanyak 0,11 persen ke 942, IDX30 menguat 0,12 persen ke 513, JII70 menguat sebanyak 0,13 persen ke 217, dan JII menguat sebanyak 0,15 persen ke posisi 652.Sementara itu, USD terkonsolidasi dekat dengan tingkat tertinggi satu pekan terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu karena ketegangan seputar perdagangan global dan aksi jual berkelanjutan di negara-negara berkembang memicu permintaan greenback.Adapun Presiden AS Donald Trump mengaku tidak perlu mempertahankan Kanada dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. "Ketegangan perdagangan secara luas mendukung USD tetapi pasar sangat tidak kondusif terhadap risiko," kata Analis Valas ING Viraj Patel, di London.Status mata uang AS sebagai mata uang cadangan utama menjadikannya penerima manfaat terbesar dari kekhawatiran atas konflik perdagangan. Para pedagang telah membeli USD dibandingkan dengan pound Inggris dan dolar Kanada di antara mata uang lainnya.Indeks dolar datar di 95,12 terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, mendekati level tertinggi sejak 27 Agustus. USD telah menguat hampir tujuh persen sejak pertengahan April ketika ketegangan perdagangan pertama kali muncul.(ABD)