Rupiah Mencapai Rp14.935/USD

Mata uang rupiah terus melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah tak berhasil melanjutkan penguatan pada penutupan perdagangan hari ini karena indeks dolar menguat.Dilansir dari Bloomberg, mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.935 per USD atau melemah 120 poin. Kemudian Yahoo finance mencatat mata uang rupiah melemah 120 poin dengan berada pada Rp14.928 per USD. Lalu Bank Indonesia (BI) melansir mata uang rupiah berada pada Rp14.840 per USD.Indeks dolar diperkirakan menguat di sekitar level 95,0-95,3 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia terutama dolar Kanada dan Poundsterling. Perundingan perdagangan bebas yang buntu antara AS-Kanada masih mendorong ketidakpastian di pasar dan menjadikan dollar kembali sebagai aset safe haven.Penguatan dolar tersebut kemungkinan akan mendorong pelemahan rupiah hari ini. Data inflasi yang cukup rendah di Agustus sebesar 3,2 persen (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,18 persen (yoy) kemungkinan besar tidak akan terlalu banyak membantu penguatan rupiah.Data PMI Tiongkok padaAgustus yang cenderung menurun ke level 50,6 dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 50,8 kemungkina besar dapat menjadi sentimen negatif bagi rupiah seiring kemungkinan melambatnya ekspor Indonesia ke Tiongkok akibat perlambatan ekonomi Tiongkok."Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.800 per USD-Rp14.900 per USD," kata hasil riset analis Samuel Sekuritas Indonesia.(SAW)