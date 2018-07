Analis Prediksi IHSG Kembali Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini diprediksikan kembali menguat sejalan dengan hadirnya sentimen positif dari dalam negeri dan luar negeri. Kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu diharapkan memunculkan stimulus untuk mendukung penguatan IHSG."Level support 5.550 hampir jebol sebelum akhirnya terdapat perlawanan dari meningkatnya volume beli," ungkap Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.Namun, Reza berharap, gerak IHSG selanjutnya dapat bertahan di atas support 5.645-5.715 untuk mencegah IHSG kembali melemah lebih dalam lagi. Sedangkan level resisten diharapkan dapat menyentuh di kisaran 5.730-5.762."Namun demikian, tetap mewaspadai terhadap sentimen-sentimen yang dapat membuat IHSG kembali melemah," kata Reza.Adapun beberapa saham yang direkomendasikan yakni PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT Indomobil Sukses International Tbk (IMAS), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).Sementara itu, kontrak berjangka Brent yang paling aktif untuk pengiriman September, ditutup naik 48 sen AS menjadi USD78,24 per barel. Sementara itu, minyak mentah AS atau West Texas Intermediate (WTI) naik 19 sen AS menjadi USD74,33 per barel, mendekati posisi tertinggi tiga setengan tahun pada Selasa waktu setempat di atas USD75 per barel.Pasar AS tidak akan memiliki harga penyelesaian karena liburan Hari Kemerdekaan AS. Presiden Iran Hassan Rouhani pada Selasa mengancam untuk mengganggu pengiriman minyak dari negara-negara tetangga jika Washington terus menekan semua negara untuk berhenti membeli minyak Iran.(ABD)