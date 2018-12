Gerak Rupiah Tertahan

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) berpotensi bergerak tertahan dan cenderung kembali melanjutkan pelemahan. Diharapkan ada katalis positif yang berdatangan dari dalam negeri terutama sikap investor yang merespons membaiknya perekonomian Indonesia hingga akhir tahun.Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada memperkirakan gerak rupiah berada di kisaran Rp14.605 sampai Rp14.589 per USD pada hari ini. Adapun keterbatasan gerak rupiah terjadi akibat dari aktivitas perdagangan valuta asing global"Meski dari dalam negeri cenderung bernada positif, namun imbas dari perdagangan valas global membuat potensi penguatan rupiah tertahan dan cenderung dapat melanjutkan pelemahannya," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.Lebih lanjut, Reza tidak menampik, penguatan rupiah bisa saja terjadi jika ada sentimen positif dari dalam negeri yang kuat sehingga dapat menahan pelemahan.Seperti diketahui, pada perdagangan Selasa, 11 Desember 2018, melansir Bloomberg, rupiah berada pada level Rp14.607 per USD atau melemah 54,4 poin. Sementara berdasarkan data Yahoo Finance mencapai Rp14.595 per USD atau anjlok 45 poin. Bank Indonesia melansir mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.613 per USD.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 53,02 poin atau 0,22 persen, menjadi berakhir di 24.370,24 poin. Indeks S&P 500 berkurang 0,94 poin atau 0,04 persen, menjadi ditutup di 2.636,78 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq meningkat 11,31 poin atau 0,16 persen, menjadi berakhir di 7.031,83 poin.Pasar memiliki awal sesi yang positif dengan Dow Jones melompat lebih dari 360 poin pada level tertingginya. Namun, tiga indeks utama sering berganti-ganti antara keuntungan dan kerugian sepanjang sesi sore, menampilkan gejolak lain dari volatilitas pasar.(ABD)