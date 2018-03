Mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah tak berhasil menguat meskipun IHSG berhasil naik pada hari ini.Bloomberg, Kamis, 29 Maret 2018 mencatat bahwa mata uang rupiah melemah dua poin dengan berada pada Rp13.766 per USD. Yahoo finance mencatat mata uang stagnan. Kemudian Bank Indonesia (BI) melansir mata uang rupiah melemah 11 poin dengan berada pada Rp13.755 per USD.Analis Samuel Sekuritas Indonesia sebelumnya memperkirakan dolar menguat terhadap sejumlah mata uang utama dunia hari ini seiring semakin meredanya isu perang dagang antara AS dan Tiongkok dengan kemungkinan terjadi kompromi di antara kedua belah pihak. Hal tersebut membawa indeks dolar berada di teritori 90,1.Hal tersebut juga didorong kembalinya investor asing ke pasar obligasi AS dan mendorong kenaikan dolar AS. Rupiah sendiri diprediksi bergerak mendatar dengan kemungkinan semakin meningkatnya net buy asing di pasar obligasi Indonesia. "Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.700 per USD- Rp13.750 per USD," jelas analis Samuel.(SAW)