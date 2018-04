Ancaman Baru Trump Berpotensi Tekan IHSG

: Gerak indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini diperkirakan dalam tekanan melemah, menyusul ancaman baru dari Amerika Serikat (AS) yang dapat menyulut reaksi balasan dari Tiongkok."Kondisi geopolitik yang terjadi saat ini meningkatkan ketidakpastian investasi para investor asing maupun lokal," tutur tim analis Samuel Sekuritas dalam hasil analisanya, Jumat, 6 April 2018.Analisa tersebut memaparkan investor domestik tengah menantikan data cadangan devisa, selain laporan volume penjualan 2W dan 4W serta trade balance yang dijadwalkan terbit di pertengahan bulan ini."Nilai tukar rupiah kembali melemah tipis ke Rp13.775 per USD, sementara EIDO melemah," tambah analisa tersebut.Indeks AS Kamis, 5 April 2018 semalam ditutup menguat dengan saham-saham teknologi menjadi katalis utama. Saham Facebook melompat 2,7 persen dan Amazon dan Netflix naik 1,5 persen. Penguatan saham Facebook dipicu oleh pernyataan pendiri, Mark Zuckerberg yang menyatakan tidak ada perubahan perilaku pengguna setelah skandal bocornya data pribadi pengguna.Namun penguatan bursa diprediksi hanya sementara, Presiden Donald Trump mengancam akan kembali menaikkan tarif impor untuk barang impor dari Tiongkok senilai USD100 miliar. Dari data ekonomi, data jobless claims tercatat di atas estimasi namun tetap yang terendah sejak 1970 dan mengindikasikan kuatnya perekonomian AS saat ini.Harga minyak sempat tercatat naik ke USD68,3 per barel menyusul turunnya persediaan minyak mentah AS sebesar 4,6 juta barel dan menjadi 425,3 juta barel, atau turun 20,6 persen secara yoy.(AHL)