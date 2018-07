Imbal Hasil SUN Diperkirakan Stabil

Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak stabil. Adapun jelang lelang SUN hari ini, imbal hasil SUN diperkirakan bergerak sidways didorong sentimen yang beragam dari penguatan nilai tukar rupiah dan menguatnya imbal hasil treasury AS."Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,50 hingga 7,58 persen," ungkap Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.Di sisi lain, imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Senin malam masing-masing naik cukup tajam sebesar empat bps ke level 2,86 persen dan 2,96 persen. Hal tersebut didorong oleh kuatnya data penjualan retail di AS di Juni.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 44,95 poin atau 0,18 persen menjadi 25.064,36. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 2,88 poin atau 0,10 persen menjadi 2,798.43. Indeks Nasdaq Composite turun 20,26 poin, atau 0,26 persen, menjadi 7.805,72.Saham BlackRock dan JB Hunt Transport Services berjuang untuk menguat setelah perusahaan merilis laporan laba kuartal kedua sebelum bel pembukaan pada Senin. Saham Bank of America ditutup 4,31 persen lebih tinggi. Bank yang berbasis di Carolina Utara menerbitkan pendapatan 63 sen AS per saham pada Senin, mengalahkan konsensus pasar.Netflix melaporkan penghasilan setelah pasar ditutup. Saham raksasa streaming AS jatuh setelah membukukan kehilangan besar pada pertumbuhan pelanggan. Analis memperkirakan kuartal yang kuat dengan pertumbuhan laba sekitar 21 persen.Investor juga memperhatikan rapat antara Presiden AS Donald Trump dan timpalannya dari Rusia, Vladimir Putin di Finlandia. Di sisi ekonomi, penjualan ritel AS naik 0,5 persen pada Juni dari bulan sebelumnya, lapor Departemen Perdagangan.(ABD)