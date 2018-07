Imbal Hasil Obligasi Diperkirakan Naik ke 7,71%

Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak naik didorong oleh kemungkinan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dan menguatnya imbal hasil surat utang Pemerintah Amerika Serikat (AS). Adapun nilai tukar rupiah diharapkan tidak melemah lebih dalam seiring hadirnya katalis positif."Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,65-7,71 persen. Rekomendasi seri obligasi negara yakni FR0063; FR0075; FR0064; FR0067; dan FR0065," ungkap Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.Sementara itu, imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Kamis malam masing-masing turun sebanyak tiga basis poin (bps) ke level 2,85 persen dan 2,97 persen. Hal tersebut masih didorong oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengkritik kebijakan suku bunga the Fed.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 134,79 poin atau 0,53 persen menjadi berakhir di 25.064,50 poin. Indeks S&P 500 merosot 11,13 poin atau 0,40 persen menjadi ditutup di 2.804,49 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 29,15 poin atau 0,37 persen menjadi 7.825,30 poin.Saham IBM naik 3,27 persen setelah komponen Dow melaporkan hasil kuartalan yang melampaui ekspektasi analis. Laba per saham kuartal kedua perusahaan tidak termasuk barang-barang tertentu, mencapai USD3,08 dan pendapatannya mencapai USD20 miliar.American Express, komponen Dow lainnya, membukukan laba yang melampaui ekspektasi Wall Street. Tapi pendapatannya, yang mencapai USD10 miliar lebih rendah dari perkiraan. Saham perusahaan turun 2,73 persen menjadi ditutup pada USD100,17 per saham.Saham eBay jatuh lebih dari 10,12 persen setelah membukukan pendapatan yang meleset dari perkiraan. Di sisi ekonomi, klaim pengangguran mingguan AS turun ke level terendah sejak 1969. Dalam pekan yang berakhir 14 Juli, angka pendahuluan untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman mencapai 207 ribu, turun 8.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya.(ABD)