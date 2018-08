Rupiah Terus Menguat terhadap Dolar AS

Mata uang rupiah terus menguat terhadap mata uang dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah berhasil melanjutkan kenaikan pada penutupan pekan ini dan semakin menjauhi level Rp14.500 per USD.Bloomberg, Kamis, 9 Agustus 2018 mencatat mata uang rupiah naik 20 poin dengan berada pada Rp14.419 per USD. Kemudian Yahoo finance melansir mata uang rupiah naik 20 poin dengan berada pada Rp14.410 per USD. Setelah itu Bank indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah naik dengan berada pada Rp14.422 per USD.Dollar Index diperkirakan melemah di sekitar level 95,0-95,10 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia. Minimnya katalis terhadap dollar membuat dollar melemah terhadap euro dan yen.Sementara Yuan stabil di level 6.83 per USD pasca kebijakan bank sentral China People’s Bank of China (PBOC) yang menaikan reserve requirement untuk perdagangan Yuan dan memperlemah spekulasi terhadap Yuan."Stabilnya Yuan dan melemahnya dollar indeks kemungkinan memperkuat rupiah. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.390 per USD-Rp 14.420 per USD," kata Samuel Sekuritas Indonesia.(SAW)