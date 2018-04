Rupiah akan Bergerak di Rp13.762-Rp13.787/USD

: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) diproyeksikan masih akan melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Hal itu karena masih adanya sentimen negatif yang menghalangi gerak rupiah."Rupiah masih rentan karena sentimen negatif. Kita harapkan sentimen negatif mereda," ucap ‎Analis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, dalam riset harinnya, Senin, 9 April 2018.Reza mengaku, meski diharapkan‎ sentimen negatif dapat mereda, investor diimbau tetap mencermati dan mewaspadai setiap sentimen yang membuat rupiah kembali tertahan kenaikannya dan kembali melemah."Rupiah kami proyeksikan akan bergerak di kisaran support Rp13.787 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.762 per USD," jelas Reza.Menurut Reza, gerak USD memang mengalami pelemahan. Sebab, adanya komentar dari Presiden Trump, di mana telah memberikan instruksinya kepada Kementerian Perdagangan untuk menambah nilai tarif impor barang-barang dari Tiongkok."Namun, tampaknya hal itu tidak banyak memberikan sentimen positif pada rupiah. Terpantau hingga akhir perdagangan, rupiah cenderung melemah, pasca bergerak sideways," terang Reza.Selain itu diskusi terkait pemberdayaan utang oleh pemerintah dan komentar dari Bank Indonesia (BI) terkait belum perlunya melakukan intervensi, seiring masih adanya gejolak pasar hingga saat ini, tidak membuat rupiah membaik."Dan akhirnya rupiah kembali lagi berbalik melemah, tidak kuat untuk berbalik ke zona hijau," pungkas Reza.(AHL)