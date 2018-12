Indeks Utama Saham Indonesia Berpotensi Datar

Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat dengan Dow Jones naik 1,1 persen, walaupun sempat melemah 600 poin. Namun penguatan itu dibayangi ketegangan baru perang dagang antara AS dengan Tiongkok usai rencana Presiden AS Donald Trump melarang penggunaan alat-alat yang diproduksi perusahaan Tiongkok, Huawei, dan ZTE."Adanya dana masuk ke pasar modal sebesar USD2 miliar di sesi sore mendorong penutupan bursa AS," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 28 Desember 2018.Dari pasar dalam negeri, Samuel Research Team menambahkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi datar seiring kembali munculnya kekhawatiran rencana balasan dari Tiongkok, untuk membalas rencana AS yang melarang penggunaan alat-alat dari Huawei dan ZTE."Nilai tukar rupiah datar di Rp14.561 per USD, begitu juga pasar EIDO. Sementara indeks syariah menguat," ungkap Samuel Research Team.Harga minyak Brent tercatat melemah 4,5 persen dod ke USD52 per barel. Kekhawatiran akan pelemahan ekonomi global serta kondisi kelebihan pasokan menjadi pemicu penurunan harga minyak. Saat ini pelaku pasar menunggu dirilisnya data persediaan minyak mentah AS di mana konsensus mengestimasikan turun 2,7 juta barel per 21 Desember 2018.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 260,37 poin atau 1,14 persen menjadi 23.138,82. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 21,13 poin atau 0,86 persen menjadi 2.488,83. Indeks Komposit Nasdaq naik 25,14 poin atau 0,38 persen menjadi 6.579,49.Pasar melakukan penguatan kembali di Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Ketiga indeks utama membalikkan kerugian awal mereka dan menjadi positif pada penutupan. Dow Jpnes menghapus penurunan 600 poin sebelumnya, karena saham 3M Co. dan IBM mengungguli, menopang indeks.(ABD)