Rupiah Tertekan ke Rp13.746/USD

: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini mengalami pelemahan. Rupiah dibuka tertekan di awal pekan ini.Bloomberg, Senin, 2 April 2018, mencatat rupiah melemah ke level Rp13.746 per USD dibandingkan penutupan perdagangan pekan lalu yang berada di Rp13.728 per USD.Mata uang rupiah terus tertekan hingga mencapai level Rp13.761 per USD. Rupiah tergerus hingga mencapai 33 poin atau setara 0,24 persen.Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di level Rp13.736-Rp13.761 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 1,28 persen.Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah di level Rp13.755 per USD, yang mencapai lima poin atau setara 0,04 persen.Sebelumnya Analis PT Indosurya Bersinar Sekuritas William Suryawijaya memperkirakan indeks bakal melanjutkan proses penguatan. Kenaikan tersebut akan ditopang oleh kinerja positif emiten sepanjang kuartal pertama 2018."Memasuki bulan keempat 2018, potensi kenaikan IHSG akan diwarnai oleh rilis data kinerja emiten untuk kuartal pertama," ucap William.William menyatakan, kinerja emiten yang secara umum mencatatkan hasil positif akan mewarnai pola pergerakan IHSG untuk melanjutkan proses penguatan dalam beberapa waktu mendatang.(AHL)