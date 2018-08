Rupiah Masih akan Bertengger di Level Rp14.600/USD di 2019

Dalam indikator makro Indonesia pada 2019 diprediksi mata uang rupiah masih akan bertengger di level Rp14.600 per USD.Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengatakan pelemahan ini lantaran masih adanya tekanan dari Amerika Serikat dan berlanjutnya perang dagang antara negara Adidaya tersebut dengan Tiongkok."Tekanan pada rupiah masih berlanjut karena tekanan Amerika Serikat masih berlangsung dan perang dagang juga terus berlaku," kata Anton di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018.Menurutnya dua hal tersebut menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, Anton menaksir Bank Indonesia akan melakukan pengetatan likuiditas dan menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate hingga 6,5 persen."Dengan kondisi ini terlihat akan ada pengetatan likuiditas oleh BI dan BI 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 6,5 persen," ucap dia.Sementara itu, Ekonom Senior Bank Mandiri Andri Asmoro menambahkan, sampai dengan akhir 2018 posisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berada di level Rp14.635 per USD. Ia menilai yang menjadi tantangan utama posisi rupiah itu adalah Current Account Devisit (CAD) dan capital account."Sekarang isunya bukan cuma CAD rapi juga capital account," imbuh Andri.Sedangkan untuk 2019, menurut Andir, yang menjadi tantangan besar bagi negara berkembang adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang sedikit melambat. Hal itu juga akan memberi sentimen terhadap rupiah.Kemudian prediksi arahan kebijakan dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang akan melakukan perubahan suku bunganya.The Fed mengarahkan akan terus menaikkan suku bunga sampai 2020. Kenaikan suku bunga The Fed akan diikuti suku bunga European Central Bank (ECB) dan juga direspons (Bank of Japan)."2019 ada arahan dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang The Fed arah suku bunganya terus meningkat sampai 2020. Apakah kenaikan the Fed akan ditemani kenaikan suku bunga ECB dan BoJ ?," tutup dia.(SAW)