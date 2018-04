Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah jatuh setelah indeks dolar menguat.Bloomberg, Senin, 23 April 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 57 poin dengan mencapai Rp13.950 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 17 poin dengan berada pada Rp13.890 per USD. Kemudian Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah jauh 90 poin dengan berada pada Rp13.894 per USD.Mata uang rupiah juga melemah terhadap mata uang acuan lainnya. Mata uang rupiah melemah 11,68 poin terhada euro. Rupiah juga jatuh 30,53 poin terhadap poundsterling.Kenaikan indeks dolar diperkirakan akan mendorong melemahnya mata uang Rupiah. Samuel Sekuritas Indonesia memprediksi USD menguat ke level 90,5-91,0 hari seiring kembali naik tajamnya yield US treasury 10 tahun sebesar 5 bps ke level 2,96 persen pada pekan lalu.Kenaikan yield tersebut kemungkinan didorong kekhawatiran investor akan inflasi yang lebih tinggi di AS didorong kuatnya data tenaga kerja dan tingginya harga minyak dunia."Rupiah kemungkinan akan kembali tertekan setelah pada hari jumat melewati angka psikologis di atas Rp13.800 per USD. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.800 per USD hingga Rp13.900 per USD," jelas dia.(SAW)