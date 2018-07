Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup bervariasi semalam seiring rilis laporan keuangan emiten di mana Bank of America melaporkan kinerja yang melebihi ekspektasi. Sementara itu, data penjualan ritel yang tumbuh sesuai ekspektasi juga menjadi hal positif.Di sisi lain, Samuel Research Team mengungkapkan, saham-saham energi di AS melemah seiring harga minyak yang sempat tertekan kemarin akibat ekspektasi kenaikan suplai dari Iran. Sejauh ini, sejumlah pihak terutama negara anggota OPEC terus berupaya mendorong agar harga minyak dunia bisa kembali di level yang tinggi.Dari dalam negeri, lanjut Samuel Research Team, neraca perdagangan yang surplus menjadi angin segar di tengah penantian investor terhadap rilis laporan keuangan emiten semester I-2018. Kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,7 persen dengan dana asing mencatatkan net buy Rp69 miliar di pasar reguler."Hari ini IHSG berpotensi bervariasi mengikuti bursa AS dan sejumlah bursa saham pagi ini," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 44,95 poin atau 0,18 persen menjadi 25.064,36. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 2,88 poin atau 0,10 persen menjadi 2,798.43. Indeks Nasdaq Composite turun 20,26 poin, atau 0,26 persen, menjadi 7.805,72.Saham BlackRock dan JB Hunt Transport Services berjuang untuk menguat setelah perusahaan merilis laporan laba kuartal kedua sebelum bel pembukaan pada Senin. Saham Bank of America ditutup 4,31 persen lebih tinggi. Bank yang berbasis di Carolina Utara menerbitkan pendapatan 63 sen AS per saham pada Senin, mengalahkan konsensus pasar.(ABD)