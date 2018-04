Rupiah Melemah Lima Poin

Nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah melemah tipis dan masih berada dalam kisaran Rp13.800-an.Bloomberg, Senin, 30 April 2018 mencatat mata uang rupiah tercatat melemah lima poin dengan berada pada Rp13.898 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah melemah 10 poin dengan berada pada Rp13.893 per USD. Sementara itu Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah melemah dua poin dengan berada pada Rp13.877 per USD.Sementara mata uang rupiah bergerak bervariasi terhadap mata uang negara lainnya. Mata uang rupiah melemah 72,03 poin dengan berada pada Rp19.121 per poundsterling. Mata uang rupiah melemah 72,23 poin dengan berada pada Rp16.840 per euro.Analis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada sebelumnya memprediksikan adanya potensi pelemahan rupiah yang terbatas, membuat rupiah ditaksir akan bergerak di kisaran support Rp13.875 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.894 per USD.Reza mengatakan, rupiah yang tertahan pelemahannya, karena respons pasar terhadap pernyataan Bank Indonesia (BI) yang menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik."Walaupun USD cenderung tertekan, setelah imbal hasil obligasi AS mulai bergerak turun dan rilis GDP kuartal pertama yang lebih lambat dari sebelumnya, tapi kondisi itu hanya sementara," pungkas Reza.(SAW)