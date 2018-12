Dampak Positif dari Ketidakpastian Ekonomi AS

Ekonomi Amerika Serikat (AS) yang tengah mengalami tekanan dinilai memberi dampak positif terhadap perekonomian global, khususnya kepada negara berkembang termasuk Indonesia. Adapun tekanan itu seperti imbas perang dagang, melemahnya kinerja pasar saham, hingga beralihnya minat investor di AS.Analis Panin Sekuritas William Hartanto menjelaskan imbal hasil surat utang AS bertenor tiga tahun telah mencapai 2,805 persen atau lebih tinggi dari imbal hasil surat utang AS bertenor lima tahun pada Selasa, 4 Desember. Kondisi itu mengartikan instrumen tersebut kehilangan kepercayaan oleh investor.Artinya, investor tidak tertarik lagi dan mencari instrumen investasi yang sifatnya lebih aman. Kondisi ini tentu memberikan pengertian bahwa ekonomi AS tengah mengalami ketidakpastian. Bukan tidak mungkin, terjadi perubahan arus modal dari negara maju ke negara berkembang."Ketika suatu intrumen investasi diangggap tidak menarik maka investor tinggal pindah saja. Kekacauan di Amerika Serikat ini akan membuat emerging market menjadi terlihat lebih aman yang salah satunya adalah Indonesia," tegas William, kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.Jika kondisi ini terus terjadi, William meyakini, berpeluang terdapat arus dana asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu tentunya memberikan keuntungan bagi Indonesia. Selain nilai tukar rupiah mendapat sentimen positif, pasar saham juga bisa lebih menggeliat di masa-masa mendatang."Jadi menurut saya ini membuka peluang untuk dana mereka masuk ke Indonesia," ujar dia.Meski demikian, William menambahkan, terbaliknya kurva imbal hasil ini tidak langsung mengindikasikan akan terjadi resesi Amerika Serikat. Menurutnya pelaku pasar terlalu cepat mengambil sikap bahwa negeri Paman Sam tersebut diambang krisis."Tapi imbal hasil yang kurvanya terbalik ini menurut saya terlalu cepat dikatakan resesi, pelaku pasar terlalu cepat mengambil kesimpulan," pungkas William.(ABD)