Jokowi Akan Tutup Perdagangan Saham Tahunan

: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menghadiri penutupan perdagangan saham tahunan pengujung 2018.Berdasarkan jadwal yang diterima Medcom.id, Jumat, 28 Desember 2018 Presiden Jokowi dijadwalkan hadir sekitar pukul 15.30 WIB usai mengadiri acara dengan cawapres Ma'ruf Amin.Presiden Jokowi sebelumnya juga pernah menutup perdagangan saham 2017. Untuk penutupan perdagangan saham tahun ini, Jokowi akan memberikan pidato dan menekan palm hand screen sebagai tanda ditutupnya perdagangan saham tahunan.Adapun pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang 2018 tidak dipungkiri sering terkena imbas oleh berbagai banyak sentimen. Sentimen eksternal sangat mendominasi gerak IHSG tersebut.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mencatat sentimen eksternal itu terutama berasal dari kebijakan-kebijakan Amerika Serikat (AS) yang memengaruhi seluruh bursa saham dan pasar keuangan global."Tak terkecuali IHSG yang turut terpengaruh sentimen global tersebut," kata Reza, di Jakarta, Jumat, 28 Desember 2018.Beberapa sentimen utama yang memengaruhi gerak IHSG di antaranya keputusan the Fed yang menaikkan suku bunga acuan, berbagai komentar dan cuitan Presiden AS Donald Trump dalam menanggapi pemerintahan maupun kondisi ekonomi AS, masih adanya potensi perang dagang antara AS dan Tiongkok, hingga kondisi di Uni Eropa.Sementara dari dalam negeri, Reza melanjutkan, kondisinya relatif masih terjaga atau dalam arti tidak terlalu buruk meski juga dibarengi dengan rilis negatif dari tercatatnya defisit neraca pembayaran dan perdagangan hingga melemahnya nilai tukar rupiah.(AHL)