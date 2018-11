Pasar Saham Nantikan Hasil Pertemuan G20

Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah seiring dengan kekhawatiran akan timbulnya ketidakpastian kesepakatan baru perang dagang antara AS dengan Tiongkok di pertemuan G20. Kekhawatiran dipicu oleh konfirmasi hadirnya penasihat Gedung Putih, Peter Navarro di pertemuan makan malam antara Presiden AS dan Presiden Tiongkok.Samuel Research Team mengungkapkan Peter Navarro dikenal sebagai orang yang sangat keras terhadap Tiongkok. Di sisi lain, catatan pertemuan the Fed yang baru dirilis menyatakan kenaikan suku bunga acuan kemungkinan terjadi dalam waktu cukup dekat, walaupun kedepannya akan lebih fleksibel.Samuel Research Team meperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dengan investor mengamati pertemuan G20 di Argentina di tengah potensi kenaikan harga minyak usai Rusia setuju untuk memangkas produksinya."Nilai tukar rupiah tercatat menguat ke Rp14.332 per USD, sedangkan pasar EIDO menguat," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 30 November 2018.Dari pasar komoditas, harga minyak Brent naik 1,3 persen ke USD59,5 per barel setelah Rusia dikabarkan siap memangkas produksi minyaknya, menjelang pertemuan OPEC di minggu depan. Dengan berita tersebut, pasar target pemangkasan 1 juta barel akan tercapai. Rusia berharap pemangkasan tersebut dapat menstabilkan harga minyak di USD60 per barel.Di sisi lain, Indeks Dow Jones Industrial Average turun 27,59 poin atau 0,11 persen, menjadi ditutup di 25.338,84 poin. Indeks S&P 500 melemah 5,99 poin atau 0,22 persen, menjadi berakhir di 2.737,80 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 18,51 poin atau 0,25 persen lebih rendah menjadi 7.273,08 poin.Saham Boeing naik 2,72 persen memimpin kenaikan pada Dow, sedangkan saham Intel turun 2,37 persen memimpin penurunan dalam indeks 30-saham. Lima dari 11 sektor S&P 500 ditutup lebih rendah, dengan sektor teknologi turun 0,95 persen, pemain terburuk di antara sektor-sektor lainnya.(ABD)