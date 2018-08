Pernyataan Menko Darmin Buat Rupiah Tumbang

Kurangnya sentimen positif membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diprediksi melemah pada perdagangan akhir pekan ini dan akan bergerak di kisaran Rp14.482 sampai Rp 14.463 per USD. Adapun pernyataan Menko Darmin Nasution terkait pondasi ekonomi memiliki kelemahan turut memicu nilai tukar rupiah tertekan.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan belum adanya kabar kepastian kesepakatan dalam pertemuan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam membahas permasalahan tarif dagang membuat nilai USD kembali menguat. Imbasnya tentu membuat laju rupiah kembali melemah.Selain itu, belum tercapainya kesepakatan seiring dengan sikap Presiden AS Donald Trump yang berusaha meningkatkan tekanan terhadap Tiongkok untuk konsesi perdagangan dengan mengusulkan tarif 25 persen lebih tinggi atas impor Tiongkok senilai USD200 miliar.Di sisi lain, pernyataan dari Menko Perekonomian Darmin Nasution di mana pemerintah mengakui fundamental ekonomi memiliki kelemahan yakni masih bergantung dengan asing turut memberikan beban. Ketika global tertekan, hal itu akan mudah memengaruhi ekonomi Indonesia dan turut membuat laju rupiah kembali terhempas ke zona merah."Di perkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.482 sampai Rp14.463 per USD. Pergerakan rupiah diperkirakan masih terbuka peluang pelemahan seiring minimnya sentimen positif untuk mengangkatnya," jelas Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2018.Lebih lanjut, pergerakan USD yang menguat dengan memanfaatkan masih buntunya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat berimbas pada kembali melemahnya rupiah. Artinya, pelaku pasar tetap perlu mencermati dan mewaspadai berbagai sentimen yang dapat membuat rupiah kembali melemah.(ABD)