Rupiah Ditutup ke Rp13.766/USD

Mata uang rupiah naik terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah naik setelah indeks dolar stabil karena isu serangan Amerika Serikat (AS) ke Suriah mulai mereda.Bloomberg, Selasa, 17 April 2018 mencatat mata uang rupiah naik 14 poin dengan berada pada Rp13.766 per USD. Kemudian mata uang rupiah berdasarkan Yahoo Finance mengalami kenaikan sembilan poin dengan berada pada Rp13.763 per USD. Sementara Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah melemah sebanyak empat poin dengan berada pada Rp13.770 per USD.Sebelumnya indeks dolar diprediksi akan bergerak stabil. Hal ini akan dimanfaatkan mata uang rupiah yang diperkirakan akan bergerak menguat. Dolar diperkirakan bergerak stabil setelah isu serangan AS ke Suriah mereda usai Presiden Trump menolak memberikan waktu yang pasti kapan serangan AS ke Suriah dimulai. Dolar indeks tercatat tidak banyak bergerak di level 89,75 kemarin.Tim analis Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan mata uang rupiah akan menguat hari ini sering meredanya situasi geopolitik dunia. Asing kemungkinan akan kembali masuk ke pasar obligasi dan saham Indonesia serta mendorong penguatan rupiah lebih lanjut. Mata uang rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.730 per USD-Rp13.780 per USD.(SAW)