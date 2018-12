IHSG Terdongkrak, Rupiah Keok

: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di penutupan akhir tahun ini tak sejalan. IHSG dan rupiah kali ini tidak kompak di zona hijau.Mengutip Bloomberg, Jumat, 28 Desember 2018, rupiah melemah tipishingga mencapai tujuh poin atau setara 0,05 persen ke posisi Rp14.568 per USD.Pada awal pembukaan perdagangan rupiah sempat berada di level Rp14.553 per USD dibandingkan sebelumnya yang berada di Rp14.561 per USD.Sementara mengutip data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.563 per USD. Rupiah melemah hingga mencapai delapan poin atau setara 0,5 persen dari sebelumnya dibuka di Rp14.559 per USD.Sedangkan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.542 per USD.Berbanding terbalik, gerak IHSG justru menguat tipis 3,856 poin atau setara 0,062 persen ke posisi 6.194 dari pembukaan yang sempat berada di level 6.200.Volume perdagangan tercatat sebanyak 24,3 miliar lembar senilai Rp10,7 triliun. Sebanyak 242 saham menguat, 179 saham melemah, dan 125 saham stagnan.Analis PT Valbury Sekuritas Indonesia Suryo Narpati sebelumnya mengatakan meski ada sentimen global yang membuat ketidakpastian pasar tetapi aksi window dressing membuka peluang IHSG menguat dipenghujung tahun."Terlepas dari sentimen global yang masih diwarnai ketidakpastian terhadap pasar, namun aksi window dressing yang dilakukan pemodal di penghujung akhir tahun ini setidaknya membuka peluang bagi IHSG ke teritorial positif pada perdagangan saham hari ini," kata Suryo dalam riset hariannya, Jumat, 28 Desember 2018.Suryo memprediksi pergerakan IHSG hari ini akan berada di rentang support 6.134-6.168 dan resisten 6.202 sampai 6.236.(AHL)