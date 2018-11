Tekanan Global Bayangi Gerak Pasar Saham Indonesia

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan dibayangi tekanan global sehingga geraknya akan terbatas. Tekanan global tersebut di antaranya ketidakpastian ekonomi global dari konflik perang dagang, dan kritikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap kebijakan moneter the Fed.Fund Manager Valbury Sekuritas Indonesia Suryo Narpati menjelaskan pernyataan Trump terkait Tiongkok telah gagal mengubah praktik perdagangan yang tidak adil terhadap Amerika Serikat. Hal ini menambah ketegangan menjelang pertemuan antara Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada akhir bulan ini.Sementara mengenai kritikan terhadap kebijakan moneter the Fed, Trump mengatakan, bank sentral Amerika Serikat sebagai penyebab terganggunya pasar saham dan ekonomi Amerika saat ini. Trump berharap the Fed menurunkan tingkat suku bunga acuannya."Ketidakpastian global dari konflik perang dagang dan kritikan Trump terhadap the Fed masih membayangi pergerakan pasar global," ujar Suryo, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 22 November 2018.Ia melihat pergerakan IHSG masih berpotensi menguat terbatas dan cenderung terkoreksi. Adapun pergerakan IHSG hari ini berada di rentang support 5.841-5.911 dan rentang resisten 5.982-6.052. "Kendati demikian potensi tekanan terhadap pasar sedikit mereda dan diperkirakan koreksi IHSG cenderung terbatas pada hari ini," ucap dia.Senada dengan Suryo, Analis Reliance Sekuritas Lanjar Nafi menilai pergerakan IHSG hari ini mengalami tekanan. "IHSG kembali bertahan pada level support dengan support dan resisten di 5.900-6.000," sebut Lanjar.Beberapa saham yang direkomendasikan hari ini yakni PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), PT Bank Permata Tbk (BNLI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM).(ABD)