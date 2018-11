IHSG Berpotensi Menguat Terbatas

Indeks-indeks acuan Wall Street kembali turun saat penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB) dikarenakan pelemahan saham Apple dan sektor perbankan. Penurunan itu terjadi setelah Guggenheim menurunkan peringkat saham Apple dan UBS memangkas perkiraan produksi iPhone.Di sisi lain, sektor perbankan anjlok 1,9 persen setelah anggota Partai Demokrat Maxine Waters mengatakan upaya Pemerintahan Presiden AS Donald Trump melonggarkan aturan perbankan akan berakhir. Waters diperkirakan menjadi Ketua Komite Jasa Keuangan di House of Representatives (DPR). Ia berniat untuk mendorong aturan ketat pada sektor ini.Waters mengatakan dia prihatin dengan upaya Federal Reserve mengurangi persyaratan modal dan likuiditas bagi bank. Saham-saham Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Citigroup melemah menyusul beredarnya kabar itu.Dari dalam negeri, Samuel Research Team mengungkapkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada zona hijau (+0,40 persen) pada level 5.858,3 di tengah pelemahan mayoritas bursa global. Rupiah ditutup menguat. Sedangkan Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan suku bunga acuan hari ini."Untuk hari ini, kami memprediksi IHSG masih berpotensi menguat, namun terbatas mengingat negatifnya sentimen global," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 15 November 2018.Sementara itu, sejalan dengan bursa Wall Street, bursa-bursa utama Eropa ditutup di zona negatif pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), menyusul pergerakan Wall Street yang terkoreksi di hari yang sama. Isu Brexit juga menjadi perhatian investor Eropa setelah beredar kabar bahwa Inggris dan Uni Eropa (UE) telah menyepakati kesepakatan.Perdana Menteri Theresa May bertemu dengan anggota kabinetnya untuk mendapat persetujuan atas rancangan tersebut Rabu siang. Di saat yang sama Pemerintah Italia menyatakan mempertahankan anggaran 2019 yang telah ditolak Uni Eropa (UE). Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini memperingatkan UE agar tidak menjatuhkan denda kepada Italia.(ABD)