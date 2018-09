Jika Berada di Rp15 Ribu/USD, Rupiah Sulit Menguat

Peneliti Institute for Development Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memprediksi rupiah akan terus melemah hingga menembus Rp15 ribu per dolar Amerika Serikat (USD).Hal itu terjadi karena faktor global, yakni rentetan kondisi krisis Turki dan Argentina yang menimbulkan kekhawatiran kepada para pelaku pasar global. Kemudian kondisi diperparah dengan rencana kenaikan suku bunga acuan The Fed pada September ini."Akibatnya investor melakukan flight to quality atau menghindari risiko dengan membeli aset berdenominasi dolar. Indikatornya USD index naik 0,13 persen ke level 95,2," kata Bhima kepada Medcom.id, Selasa, 4 September 2018.Sementara itu dari dalam negeri, Bhima menuturkan kinerja perdagangan dinilai kurang optimal. Neraca perdagangan terus mengalami defisit. Hal ini berimbas juga pada defisit transaksi berjalan yang menembus tiga persen pada triwulan II-2018.Selain itu, investor asing juga melepas kepemilikan surat utangnya. Yield spread antara Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun dan treasury bond melebar."Artinya pelemahan rupiah diproyeksi akan berlanjut hingga tahun depan dan menembus batas psikologis Rp15 ribu per USD. Untuk kembali ke Rp14 ribu per USD hampir mustahil dalam waktu dekat," ungkap dia.Seperti diketahui, mata uang rupiah terus melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah tak berhasil melanjutkan penguatan pada penutupan perdagangan hari ini karena indeks dolar menguat.(SAW)