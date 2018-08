Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah kembali anjlok setelah sempat naik pada penutupan perdagangan kemarin. Melemahnya rupiah merespons prediksi adanya kenaikan tingkat suku bunga Fed pada September 2018.Bloomberg, Kamis, 30 Agustus 2018 tercatat anjlok 35 poin dengan berada pada Rp14.680 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 35 poin dengan berada pada Rp14.685 per USD. Kemudian Bank Indonesia merekam mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.655 per USD.Indeks dolar diperkirakan menguat di sekitar level 94,5-94,90 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia. Penguatan dolar didorong oleh naiknya pertumbuhan ekonomi AS di triwulan kedua sebesar 4,2 persen (QoQ) dibandingkan estimasi sebelumnya sebesar empat persen (QoQ). Selain itu data Core Personel Consumption Expenditure (PCE) di triwulan kedua juga naik sebesar dua persen (QoQ) sesuai dengan estimasi.Naiknya revisi pertumbuhan ekonomi AS di triwulan kedua memberikan sinyal positif bagi naiknya inflasi inti di Juli yang diperkirakan akan sesuai dengan ekspektasi The Fed sebesar dua persen. Hal tersebut dapat mendorong keyakinan The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga di September."Ekspektasi kenaikan suku bunga Fed Fund Rate di September tersebut kemungkinan dapat menekan rupiah. Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.600 hingga Rp14.660 per USD," kata analisa tim Samuel Sekuritas Indonesia.(SAW)