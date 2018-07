Imbal Hasil SUN Diperkirakan Stabil

Imbal hasil treasury Amerika Serikat (AS) jangka menengah atau 10 tahun dan panjang atau 30 tahun di AS pada Senin malam masing-masing naik sebanyak dua bps ke level 2,85 persen dan 2,96 persen. Hal tersebut didorong keberanian investor untuk mulai menanamkan dananya di aset keuangan yang lebih berisiko berdenominasi yuan dan euro."Kondisi itu terjadi usai buruknya data pengangguran dan kenaikan upah di AS pada Jumat lalu," ungkap Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018, seraya menambahkan bahwa harga minyak dan gas mendorong kenaikan imbal hasil surat utang AS.Sementara itu, Harga minyak WTI dan gas pada Senin malam masing-masing bergerak naik. Harga minyak naik sebesar sebesar 0,18 persen (USD74,0 per barel) dan harga gas naik 0,04 persen (2,83 per MMBtU). Kenaikan tersebut sebagai dampak dari naiknya permintaan minyak dunia serta melemahnya ekspor Venezuela, Libiya, dan Iran."AS berencana memperlemah ekspor Iran hingga nol pada November tahun ini," sebut Ahmad Mikail.Lebih lanjut, Ahmad Mikail menambahkan, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak stabil. Jelang lelang Sukuk hari ini, imbal hasil SUN diprediksi bergerak stabil didorong sentimen yang bervariasi seperti penguatan nilai tukar rupiah dan naiknya imbal hasil treasury AS."Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,35-7.45 persen," tukas Ahmad Mikail.Di sisi lain, saham-saham Amerika Serikat tercatat naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), memberikan Dow Jones dan S&P 500 keuntungan terbesar mereka dalam lebih dari satu bulan. Penguatan terjadi karena saham-saham bank melonjak menjelang laporan laba akhir pekan ini.Adapun indeks Dow Jones Industrial Average naik 320,11 poin atau 1,31 persen menjadi 24.776,59 poin. Sedangkan S&P 500 naik 24,35 poin atau 0,88 persen menjadi 2.784,17 poin dan Komposit Nasdaq menambahkan 67,81 poin atau 0,88 persen menjadi 7.756,20 poin.(ABD)