Rupiah Tembus Rp14.530/USD

: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi ini sudah menembus level Rp14.500 per USD. Bahkan terus tergerus hingga mencapai level Rp14.530 per USD.Mengutip data Bloomberg, Jumat, 20 Juli 2018, hingga pukul 11.02 WIB, rupiah melemah hingga mencapai 88 poin atau setara 0,61 persen ke Rp14.530 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi tadi rupiah sempat berada di level Rp14.477 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang bertengger di Rp14.442 per USD.Sementara itu, gerak rupiah berdasarkan data Yahoo Finance berada di level Rp14.525 per USD. Rupiah melemah hingga mencapai 55 poin atau setara 0,38 persen dibandingkan pembukaan pagi yang berada di Rp14.468 per USD.Pergerakan nilai tukar rupiah sebelumnya diprediksi masih melemah karena imbas kenaikan mata uang dolar Amerika Serikat (USD), meski Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan level suku bunga acuan di 5,25 persen. Namun, diharapkan pelemahan tersebut lebih terbatas seiring katalis positif lainnya datang dari dalam negeri.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan adanya rilis Bank Indonesia yang mempertahankan level suku bunga acuan, meski dianggap positif untuk kondisi makroekonomi namun sepertinya tidak sepenuhnya direspons positif oleh nilai tukar rupiah. Sejauh ini, USD masih terlihat berkuasa terhadap mata uang rupiah.(AHL)