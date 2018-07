Gerak Rupiah Pagi Tertekan ke Rp14.392/USD

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi tercatat melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.378 per USD. Kurs USD menguat terhadap mata uang utama lainnya karena investor mencerna kesaksian pertama Ketua Federal Reserve Jerome Powell di hadapan Kongres.Mengutip Bloomberg, Rabu, 18 Juli 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp14.392 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.392 sampai dengan Rp14.401 per USD dengan year to date di 6,07 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.181 per USD.Sementara itu, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1663 dibandingkan dengan USD1,1713 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3124 dibandingkan dengan USD1,3231 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7390 dari USD0,7418.Sementara itu, USD dibeli 112,84 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 112,31 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9993 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9968 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3186 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3141 dolar Kanada.Powell mengatakan dalam pernyataannya di hadapan Komite Perbankan Senat AS bahwa ekonomi berada di titik puncak beberapa tahun di mana pasar kerja tetap kuat dan inflasi tetap di sekitar target the Fed 2,0 persen. Dia juga mengesampingkan dampak dari diskusi kebijakan perdagangan global saat ini tentang prospek pengetatan moneter lebih lanjut.Para analis kebanyakan menafsirkan komentar Powell sebagai hawkish, yang mendukung greenback pada perdagangan Selasa 17 Juli. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,46 persen menjadi 94,942 pada akhir perdagangan.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 55,53 poin atau 0,22 persen menjadi berakhir di 25.119,89 poin. Indeks S&P 500 bertambah 11,12 poin atau 0,40 persen, menjadi ditutup di 2.809,55 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 49,40 poin atau 0,63 persen, menjadi 7.855,12 poin.(ABD)