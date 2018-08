Rupiah Lesu

Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah tak berhasil naik di tengah maraknya sentimen global yang menyebabkan kekuatan instrumen safe haven seperti dolar AS agak berkurang.Bloomberg, Rabu, 29 Agustus 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 18,7 poin dengan berada pada Rp14.645 per USD. Selain itu Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 23 poin dengan berada Rp14.640 per USD. Kemudian BI merekam mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.643 per USD.Pergerakan nilai tukar rupiah diproyeksikan menguat meski ada sentimen negatif dari kritik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat sidang paripurna. Di sisi lain, sejumlah katalis positif diharapkan bisa terus berdatangan untuk memperkuat gerak IHSG agar tidak mudah terhempas ke zona merah.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) bergerak di kisaran Rp14.620 sampai Rp14.611 per USD."Meski diikuti dengan adanya sentimen negatif terutama dari adanya (kritikan saat) sidang paripurna DPR namun diharapkan sentimen global lebih positif untuk menopang penguatan lanjutan rupiah," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.Menurutnya pergerakan USD yang kembali melemah seiring masih adanya imbas dari berkurangnya kekhawatiran akan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan para mitra dagangnya terutama setelah tercapainya kesepakatan dagang antara AS dan Meksiko direspons positif dan dimanfaatkan rupiah untuk kembali menguat.(SAW)