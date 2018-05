Analis: Rupiah Masih Rentan ke Zona Merah

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan masih rentan terjadinya pelemahan di sepanjang hari ini, seiring masih tingginya volume beli pelaku pasar terhadap USD. Pada akhirnya kondisi itu membuat nilai tukar rupiah bertengger di zona merah."Diharapkan sentimen dari dalam negeri dapat lebih positif untuk menarik minat pelaku pasar terhadap rupiah, sehingga pelemahannya dapat tertahan," ucap ‎Analis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.Menurut Reza meski peluangnya kecil, tapi diharapkan rupiah dapat ‎kembali menemukan momentum kenaikannya. Nilai rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran support Rp13.918 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.890 per USD.Reza menambahkan ‎gerak nilai tukar rupiah di awal pekan ini kembali terdepresiasi. Masih minimnya sentimen positif yang dapat mengangkat rupiah secara signifikan membuat mata uang Garuda rentan terjadi pelemahan kembali.Pergerakan USD pun, masih kata Reza, kembali terapresiasi seiring aksi pelaku pasar yang mengambil posisi pada USD sambil menunggu pertemuan the Fed dan rilis data-data ketenagakerjaan. "Rilis inflasi yang mendekati target the Fed turut memicu terapresiasinya USD," jelas Reza.Lebih lanjut, ia mengatakan, the Fed akan mengakhiri pertemuan dua harinya pada Rabu ini. Hasil dari pertemuan itu secara luas diperkirakan mempertahankan kebijakan moneter dan pelaku pasar akan mengamati potensi adanya kenaikan suku bunga pada Juni."Pasar juga fokus pada laporan non farm payrolls di April pada akhir pekan nanti, yang dapat memberikan tanda-tanda kekuatan lebih lanjut dalam ekonomi AS," pungkas Reza.(ABD)