Rupiah Pagi Dibuka Menguat ke Rp14.437/USD

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terlihat menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.475 per USD. Adapun USD melemah terhadap mata uang utama lainnya karena data penjualan rumah baru yang keluar dari Amerika Serikat mengecewakan.Mengutip Bloomberg, Kamis, 26 Juli 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.437 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.431 sampai dengan Rp14.437 per USD dengan year to date return di 6,79 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.218 per USD.Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1699 dari USD1,1683 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3172 dari USD1,3138 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7437 dari USD0,7415.Sedangkan USD dibeli 110,83 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,22 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9924 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9941 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3049 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3160 dolar Kanada.Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 172,16 poin atau 0,68 persen menjadi berakhir di 25.414,10 poin. Indeks S&P 500 naik 25,67 poin atau 0,91 persen menjadi ditutup di 2.846,07 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 91,47 poin atau 1,17 persen menjadi 7.932,24 poin.Produsen pesawat terbang AS Boeing membukukan laba per saham sebesar USD3,33 dan pendapatan USD24,3 miliar. Tetapi komponen Dow itu mempertahankan proyeksi laba per sahamnya untuk setahun penuh di kisaran USD14,3 hingga USD14,5, di bawah ekspektasi para analis.Komponen Dow lainnya, Coca-Cola, melaporkan laba per saham yang disesuaikan 61 sen AS, melampaui prediksi karena minuman dietnya memicu pertumbuhan global. Pendapatannya untuk kuartal kedua mencapai USD8,9 miliar, juga mengalahkan ekspektasi.(ABD)