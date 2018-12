Rupiah akan Bergerak hingga Rp14.540/USD

: Nilai tukar rupiah akan bergerak menguat dengan prediksi di sekitar Rp14.527 per USD sampai Rp14.540 per USD.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan prediksi penguatan tersebut karena pergerakannya sempat menyentuh dan melampaui area middle bolling band."Sehingga memberikan peluang bagi rupiah untuk dapat kembali bergerak menguat," ujar Reza dalam riset hariannya, Senin, 17 Desember 2018.Reza menuturkan adanya sentimen positif dari dalam negeri akan sangat membantu dan mempertahankan kenaikan tersebut."Diharapkan masih adanya sentimen positif terutama dari dalam negeri untuk dapat mendukung kenaikan," ucap dia.Adapun pada penutupan perdagangan nilai tukar rupiah tertekan. Data Bloomberg menunjukkan, rupiah berada di level Rp14.581 per USD atau melemah 84 poin atau 0,58 persen dibandingkan posisi penutupan kemarin di Rp14.496 per USD.(AHL)